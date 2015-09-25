Країни-члени ООН зобов'язались повністю перемогти злидні та голод до 2030 року

Як передає ТАСС, документ, в якому виписані 17 Цілей сталого розвитку (ЦСР), був прийнятий консенсусом на саміті, що проходить у штаб-квартирі всесвітньої організації за участю понад 150 глав держав і урядів, а також десятків глав МЗС.

Робота над складанням порядку денного у сфері розвитку, яка прийшла на зміну поставлених у 2000 році Цілям розвитку тисячоліття (ЦРТ), тривала близько трьох років. Нові цілі передбачають викорінення бідності у всіх її формах; ліквідацію голоду та сприяння сталому розвитку сільського господарства; заохочення здорового способу життя та сприяння добробуту всіх людей; забезпечення загальної та якісної освіти".

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У декларації країни також зобов'язуються досягти гендерної рівності, забезпечити наявність та раціональне використання водних ресурсів", а також загальний доступ до екологічно чистої енергетики, сприяти стійкому економічному зростанню і створенню робочих місць, створити інфраструктуру для індустріалізації, зменшити соціально-економічну нерівність всередині країн і між державами, забезпечити безпечні умови життя в містах і населених пунктах.

Крім того, члени ООН мають намір впровадити "стійкі моделі споживання і виробництва", вжити "термінових заходів по боротьбі зі зміною клімату та її наслідками", раціонально використовувати морські ресурси, домагатися збереження і відновлення екосистем суші, забезпечити підзвітність держав і доступ громадян до правосуддя, а також активізувати глобальне партнерство в інтересах сталого розвитку.