Рибалки серйозно потерпають від зростання цін на пальне

Єврокомісія планує надати 600 млн. євро допомоги рибалкам внаслідок зростання цін на пальне.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, про це йдеться в схвалених сьогодні Комісією пропозиціях.

Згідно з пропозиціями, це фінансування є частиною термінових заходів для сприяння реструктуризації окремих сегментів рибальського флоту, якій серйозно страждає зараз від зростання цін на пальне.

“Високі ціни на пальне та хронічний надлишок виробничих потужностей свідчать, що європейське рибальство переживає кризу”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань рибальства та морських справ Джо БОРГ.

Пропозиції Єврокомісії, зокрема, передбачають можливість надання допомоги рибалкам, які тимчасово утримуються від виходу в море на період до трьох місяців.

Єврокомісія в своїх пропозиціях зазначає, що з 2002 року ціна на пальне для кораблів зросла на 240% до 0,7 євро за літр при незначному зростанні оптової вартості рибопродуктів.

Пропозиції Єврокомісії будуть представлені на обговорення на найближчому засіданні Ради міністрів з питань сільського господарства та рибальства ЄС.