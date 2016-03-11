Гуманітарні організації озвучили кількість загиблих сирійців в 2015 році

Про це йдеться у спільній доповіді 30 гуманітарних організацій, приуроченій 5-й річниці початку конфлікту у Сирії, повідомляє Deutsche Welle.

За їхніми даними, гуманітарне становище в Сирії за минулий рік різко погіршилося, 2015 рік став найгіршим роком в історії сирійського конфлікту.

Гуманітарні організації, серед яких Oxfam, Care і Save the Children, звинуватили ключові сили, що впливають на ситуацію в Сирії, - Росію, США, Францію і Велику Британію у посиленні гуманітарного лиха за допомогою військових дій, що проводяться ними на території країни, а також у недостатньо ефективному політичному тиску на сторони сирійського конфлікту. Рівень насильства значно зріс після військового втручання Росії, зазначено у доповіді.

За 2015 рік на території Сирії загинули не менше 50 тис. осіб. Майже мільйон сирійців змушені були тікати, 1,5 млн безпосередньо залежать від поставок гуманітарної допомоги. Зруйновано 200 тис. будинків, що на 20% більше, ніж у 2014 році. Були атаковані 112 лікарень та інших медичних пунктів, що перевищує показник 2014 року на 44%.

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Крім того, за 2015 рік можливість відвідувати школу втратили ще 400 тис. сирійських дітей. Таким чином, загальна кількість дітей, позбавлених можливості отримати початкову і середню освіту, сягла 2 млн.

Гуманітарні організації також поскаржилися, що лише 10% автоколон з гуманітарною допомогою могли перетнути лінію фронту і доїхати до мети. Суттєвою перешкодою для доставки допомоги є російські бомбардування, підкреслюється у документі. Крім того, авіаудари РФ знищили житлову інфраструктуру у Сирії.

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"Напади на мирних жителів і співробітників гуманітарних організацій мають припинитися, - заявив керівник служби екстреної допомоги Oxfam у Сирії Енді Бейкер. - Росія, США, Франція і Велика Британія мають діяти спільно і чинити ще більший тиск на сторони конфлікту у Сирії, щоб покласти край злочинній блокаді цілих міст і регіонів". Крім того, необхідно припинити поставки зброї воюючим у Сирії сторонам, закликав він.

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Конфлікт у Сирії переріс у громадянську війну в березні 2011 року. Потік мігрантів з цієї країни став наймасштабнішим з кінця Другої світової війни. Кожний четвертий з 22 млн сирійців втік за кордон, зазначає агентство dpa. За даними ООН, з початку війни загинули понад 250 тис. осіб.