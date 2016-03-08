Мирні переговори щодо Сирії розпочнуться 14 березня – представник ООН

Про це 8 березня повідомив його прес-секретар, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Хоча переговори офіційно відновиться 9 березня, деякі учасники переговорів будуть тільки прибувати до Женеви 12, 13 і 14 березня", – цитує агенція прес-секретаря де Мистури Джессі Шаїн.

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Вона також повідомила, що на перемовини запрошені ті ж самі учасники.

Раніше повідомлялося, що Організація Об'єднаних Націй почне черговий раунд мирних переговорів щодо Сирії 9 березня.