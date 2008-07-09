Виробник пива Budweiser подав до суду на Stella Artois

Найбільша пивоварна компанія США Anheuser-Busch, що виробляє пиво Budweiser, подала до суду на бельгійсько-бразильську InBev, яка володіє пивними брендами Stella Artois, Brahma і Beck`s, повідомляє BBC News. Таким чином Anheuser-Busch має намір захиститися від поглинання InBev, а також протистояти спробам InBev змістити діючих членів ради директорів американської фірми, додає агентство Bloomberg.

Нагадаємо, 27 червня 2008 року Anheuser-Busch відхилила пропозицію InBev про поглинання, зроблене 12 червня. Спочатку запропонована сума становила 46,3 мільярди доларів, проте InBev була готова підвищити його до 53,5 мільярдів доларів.

Крім того, 7 липня InBev оголосила про намір звернутися до акціонерів Anheuser-Busch з проханням про зміну складу ради директорів фірми. Бельгійська сторона також склала список колишніх директорів різних компаній, які можуть увійти до нового керівництва Anheuser-Busch, включивши туди, зокрема, екс-керівників медичних корпорацій Glaxo і Pfizer, аерокосмічної Lockheed, машинобудівної ArvinMeritor і декількох інших.

У випадку, якщо злиття пивоварних компаній все ж таки відбудеться, воно стане другим за величиною після операції між Scottish & Newcastle, Carlsberg і Heineken, про яку стало відомо в січні поточного року. Сума операції між Scottish & Newcastle, Carlsberg і Heineken склала 7,8 мільярди фунтів стерлінгів (близько 15,4 мільярдів доларів).

Лента.ру