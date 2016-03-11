Великобританія виділила гроші на оновлення військових систем зв'язку

Британські військові отримають низку удосконалень цифрової системи зв'язку Bowman, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Defense News. Пакет оновлень включатиме 12 тис. нових терміналів збору даних та оновлену версію системи управління боєм.

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Контракт на оновлення систем передбачає поставки нового обладнання в 2018 році.

Бригадний генерал Річард Спенсер заявив, що нове обладнання дозволить "замінити термінали збору даних та оновити програмне забезпечення системи Bowman, щоб забезпечити простоту використання, більш швидкі і надійні дані, а також підвищити оперативну сумісність".