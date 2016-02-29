Великобританія в ООН закликала Росію звільнити всіх незаконно затриманих українців

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив посол Великобританії в ООН Метью Рикрофт сьогодні на засіданні Радбезу ООН.

За його словами, за останній період спостерігається позитивний обмін заручниками між Україною і бойовиками.

Читайте такожРосія сформувала на Донбасі 40-тисячну армію, оснастивши її сучасним озброєнням – постпред України в ООН

«Закликаємо Росію звільнити всіх незаконно затриманих українців, в тому числі й тих, які перебувають у Росії і незаконно анексованому Криму. Надія Савченко та Олег Сенцов у цьому списку», - заявив він.

Читайте такожУ Росії сподіваються, що "санкції просто перестануть діяти"

«Ми також підтверджуємо, що всі заручники і незаконно затримані особи в цій кризі навколо України повинні бути звільнені згідно з Мінським домовленостей», - додав британський дипломат.