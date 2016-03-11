Лідери сирійської опозиції візьмуть участь в переговорах в Женеві

У заяві групи зазначається, що вона не висуває жодних попередніх умов для участі в саміті, але підкреслює "важливість роботи в рамках міжнародних резолюцій", передає Бі-бі-сі. Вищий комітет з переговорів був створений у грудні минулого року, до нього увійшли 32 людини.

Читайте такожСирійська опозиція вважає несприятливими умови для відновлення переговорів

Дев'ять членів комітету представляють Національну коаліцію опозиційних і революційних сил, що базується в Стамбулі, п'ять - Національний координаційний комітет, десять - збройні угруповання.

Ще 8 учасників групи - незалежні політики, також до комітету увійшли по чотири делегати від південного і північного фронту і по одному - від ісламістів з формувань "Ахрар аш-Шам" і "Джейш аль-Іслам".

В кінці лютого комітет оголосив, що сирійська опозиція підтримує зупинення вогню, домовитися про яке вдалося при сприянні влади Росії і США.