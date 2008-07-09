Албанію і Хорватію пустили в НАТО

У Брюсселі в середу, 9 липня, посли 26 країн-членів НАТО підписали протоколи про приєднання Албанії і Хорватії до альянсу, повідомляє Лента.руз посиланням на DPA.

За інформацією агентства, тепер підписані документи повинні бути ратифіковані парламентами всіх країн, що входять в НАТО, а потім передані на зберігання до Вашингтона. Після цього процедура вступу Албанії і Хорватії до альянсу вважатиметься завершеною. Як повідомляється, процес ратифікації зазвичай триває близько року.

Нагадаємо, що Албанія і Хорватія одержали запрошення вступити в НАТО на саміті Північноатлантичного альянсу в квітні 2008 року. Іншим країнам, що претендують на членство в альянсі, відмовили. Україні було запропоновано добитися підтримки вступу країни в НАТО більшістю населення, Грузії - вирішити територіальні суперечки з Абхазією і Південною Осетією, а Македонії - врегулювати суперечку про назву країни з Грецією.