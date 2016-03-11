НАТО обрало нового головнокомандувача силами Альянсу в Європі

Про це повідомляє офіційний сайт Альянсу.

"Північноатлантична рада погодила призначення генерала армії США Кертіса М. Скапарротті на посаду Верховного головнокомандувача Об'єднаними збройними силами (ОЗС) НАТО у Європі", - йдеться у повідомленні.

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У повідомленні сказано, що Скапарротті зараз обіймає посаду командувача об'єднаними військами США та командувача Командування Об'єднаних націй (UNC) у Республіці Корея (Південна Корея).

На посаді головнокомандуючого силами Альянсу в Європі Скапарротті замінить генерала Філіпа Брідлава.

Також зазначається, що як тільки будуть завершені національні процедури з підтвердження призначення Скапарротті, він обійме свою посаду як наступник Брідлава на церемонії зміни командування, яка відбудеться в центральному штабі збройних сил НАТО в Європі, котрий розташований у Монсі (Бельгія). Очікується, що церемонія зміни командування буде проведена навесні 2016 року.