Руайаль влаштувала Саркозі опозицію по-українськи

Екс-кандидат у президенти Франції від Соціалістичної партії, президент регіону Пуату-Шарант Сеголєн РУАЙАЛЬ (Ségolène Royal) звинуватила нинішнього Президента Франції Ніколя САРКОЗІ (Nicolas Sarkozy) у переслідуваннях.

Як повідомляють сьогодні французькі ЗМІ, про це вона заявила ввечері 8 липня в ефірі телеканалу France 2.

Вона зазначила, що два тижні тому її квартира була обшукана невідомими особами, які нічого не вкрали, а просто перекинули все догори дригом.

“Наступного дня після того, як я заявила, що необхідно покласти край господарюванню клану Н.САРКОЗІ над Францією, моя квартира була перевернута. Я бачу зв’язок між цими двома подіями”, - заявила С.РУАЙАЛЬ.

За її словами, її квартира уже вдруге зазнає таких нападів, причому перший стався ще під час виборчої кампанії.

Як пише французька “Le Monde”, у вівторок зранку в прямому ефірі С.РУАЙАЛЬ також критикувала французький уряд.

“Здається, ми повернулися до старого режиму, коли король бавиться, король транжирить гроші, король оберігає своїх друзів, король збагачує тих, хто і так вже багатий”, - цитує видання екс-кандидата у президенти Франції.

Французькі ЗМІ повідомляють, що заява у телевізійному ефірі викликала значну реакцію у французьких політиків.

Так, речник пропрезидентської правої партії UMP Фредерік ЛЕФЕБВР (Frédéric Lefebvre) заявив, що президент Поуту-Шарант “вийшла за межі”. “Серйозність висунутих обвинувачень є сигналом, що вона надто знервована”, - цитує його французька “Le Figaro”.

Радник французького Президента Анрі ГУЕНО (Henri Guaino) назвав заяви С.РУАЙАЛЬ “абсурдними”, а також “недостойними” політичних дебатів, а французький прем’єр-міністр Франсуа ФІЛЛОН (François Fillon) обвинуватив екс-кандидата у президенти у втраті контролю над собою.

У свою чергу, представники лівих висловилися на підтримку С.РУЙАЛЬ. “Франція Н.САРКОЗІ – це телебачення Сільвіо БЕРЛУСКОНІ і методи Володимира ПУТІНА”, - заявила речник Соцпартії Орелі ФІЛІППЕТТІ (Aurélie Filippetti).

Президент групи соціалістів у Національній асамблеї Франції (нижня палата французького парламенту – УНІАН) Жан-Марк АЙРО (Jean-Marc Ayrault) висловив переконання у тому, що якщо С.РУАЙАЛЬ і заявила про зв’язок між своїми обвинуваченнями “клану Н.САРКОЗІ” та обшуком в її квартирі, це означає, що “вона мала серйозні підстави говорити про це”.

Як повідомляв УНІАН, президентські вибори у Франції відбулися у травні 2007 року. Н.САРКОЗІ та С.РУАЙАЛЬ були основними конкурентами на цих виборах.