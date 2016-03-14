Через витік отруйних хімікатів в банку Бангкока загинули 8 осіб (фото)

Витік отруйних хімічних речовин стався в одному з банків столиці Таїланду Бангкоці. Є загиблі і постраждалі, повідомляє в понеділок, 14 березня, Лента.ру з посиланням на The Bangkok Post.

Інцидент стався у підвалі будівлі найстарішого банку Таїланду — Siam Commercial Bank — в неділю, 13 березня, о 21:30 за місцевим часом. Причиною НП стало пошкодження системи хімічного пожежогасіння.

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За даними Bangkok Post, жертвами витоку стали вісім людей, ще семеро постраждали.

Як зазначає Bangkok Post, дії рятувальних служб були ускладнені через замкнені дверей в будівлі. Зокрема, рятувальники не відразу змогли потрапити на перший поверх і підвал.

У заяві Siam Commercial Bank стверджується, що трагедія сталася через недбалість підрядника, який займався модернізацією протипожежного захисту. За фактом НП поліція почала розслідування.