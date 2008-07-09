Обама підтвердив, що виведе війська США з Іраку

Кандидат у президенти США від Демократичної партії Барак Обама відкинув звинувачення щодо зміні думки про ситуації в Іраку, повідомляється на сайті CNN.

За словами сенатора, він як і раніше має намір вивести американські війська з країни протягом 16 місяців.

Обаму звинуватили в зміні позиції після того, як він прокоментував майбутню поїздку до Іраку словами про те, що це дозволить йому удосконалити плани щодо Іраку. Рішення про поїздку було ухвалене після того, як суперник Обами Джон Маккейн звинуватив його в тому, що демократ не має уявлення про обстановку в Іраку, оскільки не був там вже багато років. Сам Маккейн відвідує Ірак регулярно.

У передвиборчій програмі Барака Обами зазначено, що кандидат почне виводити війська з Іраку одразу після вступу на посаду і закінчить цей процес за 16 місяців. Джон Маккейн наполягає на тому, що за п`ять з надлишком років бойових дій американцям вдалося стабілізувати обстановку в регіоні і війська повинні залишатися там до повної перемоги над терористами.

Лента.ру