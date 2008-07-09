Маккейн підтримує розгортання ПРО в Польщі та Чехії

Лідер президентської гонки у республіканців сенатор Джон Маккейн висловився на підтримку розгортання американської системи ПРО в Польщі та Чехії.

"Проведені Іраном ракетні випробування доводять необхідність мати зараз і в майбутньому ефективну протиракетну оборону, включно з протиракетною обороною в Європі, як це планується в Чехії та Польщі", - йдеться в заяві, поширеній у Вашингтоні у зв`язку з повідомленнями про пуски ракет в Ірані.

У заяві Маккейна наголошується також, що "випробування балістичних ракет у поєднанні з відмовою Ірану припинити свою ядерну діяльність повинні об`єднати міжнародне співтовариство в його зусиллях щодо протидії небезпечним амбіціям Ірану".