ЮНІСЕФ: 3,7 мільйона дітей у Сирії не бачили нічого, крім війни

Про це йдеться у звіті Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). У звіті зазначаэться, що до цього числа входять і 306 тис. дітей, які народилися біженцями від 2011 року, передає радіо "Свобода".

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«У Сирії насильство стало звичним, досягаючи житла, шкіл, лікарень, клінік, парків, дитячих майданчиків і місць для молитви. Близько семи мільйонів дітей живуть у бідності, що робить їхнє дитинство сповненим втрат», – заявив регіональний директор ЮНІСЕФ із Близького Сходу і Північної Африки Пітер Салама.

У звіті ЮНІСЕФ виявив близько 1,5 тис. грубих порушень прав дітей у 2015 році. Більше ніж у 60% це були випадки загибелі чи поранення дітей внаслідок вибухів у густонаселених районах. Понад третина з цих дітей загинули у школі або на шляху до чи від неї.

Як йдеться в звіті, у сусідніх із Сирією країнах число біженців у 10 разів вище нині, ніж було в 2012 році. Діти складають половину із загального числа біженців. Понад 15 тис. дітей без супроводу дорослих перетнули кордони Сирії.

За даними ЮНІСЕФ, на початку конфлікту в Сирії більшість дітей, завербованих збройними силами і групами, були хлопці віком від 15 до 17 років, і їх використовували для допомоги подалі від лінії фронту. Водночас, як йдеться в звіті, від 2014 року всі сторони конфлікту почали залучати набагато молодших дітей, зокрема семирічних, і часто без дозволу батьків. Цих дітей тренують для участі в бойових діях і використовують для вбивства як виконавців страт і снайперів.

В ЮНІСЕФ наголошують, що через війну в Сирії катастрофічно впала відвідуваність шкіл. За даними фонду, понад 2,1 млн дітей у Сирії і 700 тис. у сусідніх із нею країнах не відвідують школи.

«Ще не занадто пізно для дітей Сирії. Вони продовжують сподіватися на життя з гідністю і можливостями. Вони все ще плекають мрії про мир і мають шанс їх здійснити», – заявив Салама. Дитячий фонд ООН закликає світову спільноту докласти зусиль для припинення порушення прав дітей.

Внаслідок 5-річної війни в Сирії загинули понад 270 тис. людей, мільйони були змушені залишити свої будинки.