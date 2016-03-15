Одного із підозрюваних, які обстріляли поліцейських під час спецоперації в Брюсселі, "нейтралізували"

22:23, 15 березня 2016
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Одного із підозрюваних, які обстріляли поліцейських під час антитерористичного рейду у Брюсселі, "нейтралізували".

REUTERS

Про це повідомляє Le Soir із посиланням на джерела у правоохоронних органах, передає Європейська правда.

Видання також повідомляє, що за уточненою інформацією сьогодні вдень в результаті стрілянини поранення отримали четверо, а не троє поліцейських.

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Повідомляється що поліція оточила квартиру, де забарикадувався один із підозрюваних, який згодом був "нейтралізований". Чи залишився він живий, поки невідомо.

REUTERS

Щодо другого підозрюваного, інформації поки немає.

Раніше повідомлялося, що антитерористичний рейд проводився спільно бельгійськими та французькими поліцейськими в рамках розслідування минулорічних терактів у Парижі.

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Проте, за даними правоохоронців, рейд не був спрямований на пошуки терориста Салаха Абдеслама, якого вважають одним із організаторів терактів. 

REUTERS

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