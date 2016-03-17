Трамп погрожує "бунтом" своїх прихильників

Про це пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Раніше деякі республіканці дали зрозуміти, що будуть готові до обрання кандидата на передвиборному з'їзді, де голосуватимуть партійні діячі, а не виборці.

Такий варіант можливий тільки у випадку, якщо Трамп не зможе заручитися підтримкою 1 237 делегатів, необхідних для номінації.

Поки неясно, чи зможе він подолати цей поріг до з'їзду.

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"Я уявляю колосальне число - багато, багато мільйонів людей, багато з яких будуть голосувати вперше, - сказав Трамп в ефірі телеканалу CNN. - Якщо позбавити їх права голосу... Думаю, що будуть такі проблеми, яких ще не бачили".

Трамп заручився підтримкою щонайменше 646 делегатів і є фаворитом на багатьох майбутніх праймеріз, однак його суперники - сенатор від штату Техас Тед Круз і губернатора Огайо Джон Кейсік - послаблюють його тріумф.

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Раніше УНІАН повідомляв, що президент Мексики Пенья Ньєто розкритикував ідею кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа відокремити дві країни стіною, і заявив, що Трамп пішов шляхом диктаторів ХХ століття Адольфа Гітлера і Беніто Муссоліні.