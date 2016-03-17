Справу про катастрофу російського літака передано в генпрокуратуру Єгипту

Після отримання звіту про катастрофу з Росії, в якому висувалася кримінальна версія події, справу було передано генеральному прокурору Єгипту, йдеться в заяві комітету, який розслідує катастрофу, передає Бі-бі-сі.

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Росія та західні країни вже тривалий час стверджують, що причиною катастрофи літака була бомба, закладена на борту. Президент Єгипту в лютому також заявив, що літак впав через дії екстремістів.

Бойовики синайського угруповання, пов'язаного з "Ісламською державою", взяли на себе відповідальність за падіння А321, що належав "Когалимавіа". За їх словами, це було відповіддю на початок російських бомбардувань позицій в Сирії.

Як повідомляв УНІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа", що виконував рейс Шарм-еш-Шейх-Санкт-Петербург, зазнав катастрофи 31 жовтня 2015 року через півгодини після зльоту над Синайським півостровом. На борту перебували 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, всі вони загинули.