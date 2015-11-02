Путін вперше виступив особисто після катастрофи А321 (відео)

Про це він сказав він на зустрічі з міністром транспорту Максимом Соколовим, який очолює урядову комісію з розслідування причин цієї катастрофи, передає ТАСС.

"Це - величезна трагедія", - сказав Путін. "Ми і серцем, і душею разом з вами", - додав він.

Президент РФ окремо подякував жителям Петербурга, де проживала велика частина жертв катастрофи, за співчуття і співпереживання їхнім сім'ям.

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Путін доручив приділити особливу увагу питанням допомоги сім'ям загиблих у катастрофі.

Нагадаємо, літак Airbus A321 авіакомпанії MetroJet («Когалимавіа») зазнав аварії над Синаєм 31 жовтня. Всі 224 людини, які перебували на борту, загинули.

Раніше сьогодні стало відомо, що опубліковані перші дані розшифрування «чорних скриньок» літака A321, який зазнав аварії над Синаєм. Вони свідчать про те, що пілот не повідомляв диспетчеру про які-небудь неполадки перед катастрофою.