Ходорковський прогнозує падіння режиму Путіна протягом 10 років: у Кремлі вже задумалися про майбутнє

Екс-глава ЮКОСа Михайло Ходорковський, який залишив Росію після звільнення з колонії в грудні 2013 року, в інтерв'ю The Daily Beast заявив, що планує повернутися в країну, пише РБК.

«Я повернуся так скоро, як тільки почне розвалюватися режим», - пообіцяв він.

«А зараз я роблю багато, все, що можу, щоб, коли цей режим почне падати, колапс стався по-іншому, щоб не повторилися згубні помилки, зроблені на початку 90-х років», - розповів він.

Читайте такожКрім Нємцова в РФ планували вбити ще трьох опозиційних діячів - ЗМІ

Є ймовірність того, що політична система, побудована президентом Володимиром Путіним, вичерпає себе менше ніж за 10 років, вважає Ходорковський. «Ситуація дуже нестабільна, так як оточення Путіна починає думати про те, що залишиться після Путіна. Модель, яку він будує, не зможе протягнути довго. Через 10 років, коли йому буде за 70 років, а його бюрократам - лише 40, він зіткнеться з кризою лояльності», - вважає він.

Ця влада «зробила багато поганих речей» і потрібні судові розгляди, де будуть представлені всі докази, заявив Ходорковський. На його думку, судити всіх не вдасться. «Ми б запропонували їм можливість підписати акт про амністію з умовами, які позбавляють їх права займати державні посади і зобов'язують їх повернути все майно», - розповів він.

Читайте такожІнтерпол відмовився оголошувати Ходорковського в міжнародний розшук: справа політична

У той же час екс-глава ЮКОСа зазначив, що він особисто «проти переслідування». «У нашій історії цього було достатньо», - сказав він.

В інтерв'ю The Daily Beast політик також торкнувся питання розподілу доходів від природних ресурсів. За словами Ходорковського, потрібно «взяти дохід від природних ресурсів і віддати його людям через індивідуальні пенсійні рахунки, як роблять в Норвегії», - вважає він.

Як повідомляв УНІАН, 11 грудня СКР заочно пред'явив Михайлу Ходорковському звинувачення у вбивстві мера Нафтоюганська Володимира Пєтухова, що сталося в 1998 році.

Також Ходорковського звинувачують у замаху на вбивство В'ячеслава Кокошкіна, який супроводжував Пєтухова, і у двох замахах на бізнесмена Євгена Рибіна, під час одного з яких загинув його охоронець.

Пізніше стало відомо, що Росія заочно заарештувала і оголосила Ходорковського в міжнародний розшук.

Михайло Ходорковський був двічі визнаний російським судом винним в економічних злочинах і провів у місцях позбавлення волі 10 років. Він заперечує свою провину і називає своє кримінальне переслідування політично вмотивованим.

У 2013 році Ходорковського помилував президент Росії Володимир Путін. Бізнесмен поїхав спочатку до Німеччини, а потім до Швейцарії. Зараз він живе в Лондоні. Екс-глава ЮКОСа продовжує критично висловлюватися про стан справ у Росії і політики Путіна.