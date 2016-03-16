ЗМІ: Єврокомісія рекомендуватиме безвізовий режим для Туреччини

Таке рішення 16 березня повинна озвучити Єврокомісія у надії на допомогу Анкари у розв'язанні кризи біженців, повідомив у вівторок, 15 березня, агенції Reuters чиновник, обізнаний із проектом документа, передає Deutsche Welle.

Скасування віз стане поступкою Туреччині з боку Євросоюзу і виконанням одного з пунктів попередніх домовленостей, досягнутих на саміті ЄС-Туреччина 7 березня. Нагадаємо, вони передбачають скасування віз для турків до кінця червня цього року.

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Лідери країн ЄС сподіваються остаточно узгодити всі політичні та юридичні тонкощі домовленостей з Туреччиною на саміті 17-18 березня. Безвізовий режим відкриє двері 80 мільйонам турків у більшість країн Євросоюзу - члени ЄС Великобританія та Ірландія не є членами Шенгенської угоди.

Нагадаємо, що президент Франції Франсуа Олланд вважає, що Євросоюз не має робити "жодних поступок" Анкарі в питаннях, які стосуються дотримання прав людини, а також "критеріїв лібералізації візового режиму", в обмін на угоду щодо подолання кризи біженців. Париж хоче, щоб Анкара виконала 72 вимоги для отримання безвізового режиму.

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З огляду на погрози Кіпру заблокувати переговори про приєднання Туреччини до ЄС, то в проекті документа зазначається, що відкриття п'яти нових розділів у переговорах про вступ відбудеться "за певних умов". Прискорення переговорного процесу - ще одна вимога Анкари в обмін на допомогу у розв'язанні кризи біженців.