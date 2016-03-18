У Брюсселі в районі затримання ймовірного організатора паризьких терактів прогриміли потужні вибухи

«Зараз прогриміли два потужні вибухи, точної інформації про те, що саме сталося, немає», — повідомив кореспондент телеканалу RTBF в прямому ефірі з місця події, пише Новая газета.

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Зазначається, що в районі, де раніше був заарештований Абдеслам і його передбачуваний спільник, триває поліцейська операція.

Як повідомляв УНІАН, Абдеслама було затримано сьогодні, 18 березня, в ході спецоперації в Брюсселі.