У Брюсселі в районі затримання ймовірного організатора паризьких терактів прогриміли потужні вибухи
21:02, 18 березня 2016Світ
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Два потужних вибухи прогриміли в районі Брюсселя, де раніше був затриманий головний підозрюваний у справі про теракти в Парижі Салах Абдеслам.
REUTERS
«Зараз прогриміли два потужні вибухи, точної інформації про те, що саме сталося, немає», — повідомив кореспондент телеканалу RTBF в прямому ефірі з місця події, пише Новая газета.
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Зазначається, що в районі, де раніше був заарештований Абдеслам і його передбачуваний спільник, триває поліцейська операція.
Як повідомляв УНІАН, Абдеслама було затримано сьогодні, 18 березня, в ході спецоперації в Брюсселі.
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