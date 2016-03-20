Внаслідок ДТП зі студентським автобусом в Іспанії постраждали двоє українців - МЗС

Про це представник консульської служби МЗС України Євген Ігнатовський повідомив в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Внаслідок ДТП постраждало двоє громадян України. Обидва наших співвітчизники зараз перебувають у лікарні. Одна громадянка України отримала важкі травми, але, за оцінками лікарів, загрози її життю немає. Інший громадянин отримав легкі тілесні ушкодження, і найближчим часом очікується, що він буде виписаний з лікарні", - сказав Ігнатовський.

За попередніми даними, серед загиблих українців немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці в іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) сталося зіткнення автобуса зі студентами з легковим автомобілем.

В автобусі їхали студенти, більшість з яких іноземні, які прибули до Іспанії за європейською програмою студентських обмінів "Ерасмус".

За уточненими даними, внаслідок аварії загинуло 13 осіб, ще 43 отримали травми.