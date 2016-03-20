В Іспанії потрапив у ДТП автобус зі студентами: загинуло 14 осіб, серед постраждалих є українці

В іспанській провінції Таррагона (автономна область Каталонія) в результаті ДТП загинули щонайменше 14 осіб, серед постраждалих є українці.

Про це повідомили представники регіональної влади, передає ТАСС.

За їхніми даними, також у ДТП постраждали 43 людини, з яких 30 доставлені до лікарень. Аварія сталася сьогодні вранці при зіткненні автобуса, що перевозив 57 осіб, з машиною неподалік міста Ампоста.

За попередніми даними, автобус, який прямував у напрямку Барселони, виїхав на зустрічну смугу руху, після чого зіткнувся з автомобілем. У зв'язку з цим представник влади Каталонії відзначив, що трагедія сталася в результаті «людської помилки».

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Повідомляється, що серед загиблих більшість - іноземні студенти, які прибули до Іспанії за європейською програмою студентських обмінів "Ерасмус".

Крім того, серед постраждалих - молоді люди віком 22-29 років із Іспанії, Великої Британії, Швейцарії, Норвегії, Туреччини та України. Зараз траса, де сталася ДТП, перекрита.