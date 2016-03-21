Північна Корея запустила ракету в бік Японського моря - ЗМІ
10:59, 21 березня 2016Світ
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КНДР провела ракетні стрільби, в ході яких, за даними ЗМІ, кілька ракет запустили у бік Японського моря. Раніше ВВС Південної Кореї провели навчання по знищенню ядерних об'єктів свого північного сусіда.
REUTERS
За даними агентства Ренхап, кілька ракет ближнього радіусу дії запущені в бік Японського моря в районі міста Хамхин, повідомляє РИА Новости.
"Північна Корея сьогодні о 15:19 (08:19 за Києвом) провела декілька пусків ракет ближнього радіусу дії в бік Східного (Японського) моря до північних околиць міста Хамхин провінції Хамген-Намдо", — наводить агентство дані об'єднаного комітету начальників південнокорейських збройних сил.
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За його відомостями, ракети подолали відстань близько 200 кілометрів.
Війська Південної Кореї підтримують через це повну боєготовність і стежать за розвитком обстановки.
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