Північна Корея запустила ракету в бік Японського моря - ЗМІ

За даними агентства Ренхап, кілька ракет ближнього радіусу дії запущені в бік Японського моря в районі міста Хамхин, повідомляє РИА Новости.

"Північна Корея сьогодні о 15:19 (08:19 за Києвом) провела декілька пусків ракет ближнього радіусу дії в бік Східного (Японського) моря до північних околиць міста Хамхин провінції Хамген-Намдо", — наводить агентство дані об'єднаного комітету начальників південнокорейських збройних сил.

Читайте такожОбама підписав указ про введення нових санкцій проти КНДР

За його відомостями, ракети подолали відстань близько 200 кілометрів.

Війська Південної Кореї підтримують через це повну боєготовність і стежать за розвитком обстановки.