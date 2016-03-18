КНДР запустила другу балістичну ракету, яка могла вибухнути в повітрі

КНДР у п'ятницю, 18 березня, вслід за першою балістичною ракетою запустила другу. За попередніми даними, вона зруйнувалася в повітрі, передає Лента.ру з посиланням на «Йонхап».

Перша ракета була випущена близько 05:55 з Сукчона на заході країни. Вона пролетіла близько 800 кілометрів і впала у води Японського моря.

Через 22 хвилини після першого старту південнокорейський радіолокатор зафіксував ще одну ракету, випущену з того ж місця. Однак на висоті 17 кілометрів радар втратив її слід.

Читайте такожУ КНДР американського студента засудили до 15 років каторги за зірваний плакат (видео)

Чиновники заявили, що друга ракета могла вибухнути в повітрі, не досягнувши мети.

Імовірно КНДР випустила ракети типу «Нодон», максимальна дальність якої 1300 кілометрів. Це означає, що вся Південна Корея і частина Японії перебуває в зоні досяжності.

«Нодон» в боєголовці може нести вибухівку чи отруйну хімічну речовину.

Раніше військові КНДР здійснили запуск ракет 10 березня. Були випущені дві ракети малої дальності також у напрямку Японського моря. Реактивні снаряди пролетіли близько 500 кілометрів.

9 березня лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що країні вдалося зменшити розмір ядерних боєголовок, які будуть встановлені на балістичні ракети.

У регіоні в даний час відбуваються масштабні військові навчання США і Південної Кореї. 7 березня Пхеньян заявив про готовність завдати превентивний ядерний удар у разі загрози своїй безпеці. КНДР також повідомила про наявність плану військової операції по «звільненню» Південної Кореї.

Читайте такожКНДР відпрацьовує напад на Південну Корею

7 лютого на орбіту було запущено міжконтинентальну балістичну ракету з північнокорейським супутником Kwangmyongsong-4 («Яскрава зірка-4»), призначеним для спостереження за Землею. У світовому співтоваристві це сприйняли як порушення резолюцій Ради безпеки ООН, що забороняють КНДР випробування і запуски балістичних ракет.

Після цього, а також у зв'язку з черговими ядерними випробуваннями Пхеньяну, 2 березня Радбез ООН прийняв проти Північної Кореї новий пакет безпрецедентно жорстких санкцій.