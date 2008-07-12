Оптиміст Блер думає, що Європа потребує України

Британський політик і громадський діяч, прем`єр-міністр Великобританії в 1997-2007 роках Тоні БЛЕР вважає, що не тільки Україна потребує Європи, але й Європа потребує України. Про це Т.БЛЕР заявив сьогодні, виступаючи на п`ятому саміті «Ялтинської європейської стратегії» (YES), куди він запрошений засновником YES Віктором ПІНЧУКОМ як спеціальний гість.

Як передає кореспондент УНІАН, британський політик зазначив, що він із самого початку підтримував перспективу українського членства в Європейському Союзі.

За словами Т.БЛЕРА, чи стане Україна членом ЄС. чи ні, залежить від низки чинників. Зокрема, це визначатиметься різними угодами, залежатиме від настрою в ЄС в певний момент часу, залежатиме від керівництва Європи, але якнайбільше це залежатиме від ставлення самої України, від її участі в різних заходах, спрямованих на вступ в ЄС.

«Вона (Україна – УНІАН) сама себе поставить на порядок денний Європи», - сказав Т.БЛЕР.

Щодо амбіції представників міжнародної мережі YES, які прогнозують вступ України в Європейський Союз в 2020 році, Т.БЛЕР наголосив, що це залежить від самих українців. При цьому британський політик додав, що «майбутнє України повинне бути в Європейському Союзі». «Не просто Україна потребує Європи, мені здається, що Європа потребує України. Я оптиміст», - сказав Т.БЛЕР, додавши, що, пропрацювавши 10 років прем`єр-міністром Великобританії, маєш бути оптимістом.

Т.БЛЕР також зауважив, що за членство в Європі Україні потрібно буде поборотися, але вона зуміє це зробити.