Теракти в Брюсселі: поліція заарештувала двох чоловіків неподалік від метро "Маальбек" (фото)

Брюссельська поліція вже заарештувала двох чоловіків, а також отримала відео з камери спостереження в аеропорту, на якому, ймовірно, зображено смертника, що підірвався потім. Про це повідомляє The Daily Mail.

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Камери спостереження покривають всю територію аеропорту. Зараз поліцейські переглядають записи до і після вибухів і відстежують можливих організаторів теракту.

У правоохоронних органах Бельгії повідомляють, що вже виявили відео, на якому зображено один із смертників незадовго до вибуху.

Також стало відомо, що поліція заарештувала двох осіб в районі Північного вокзалу в Брюсселі, в милі від станції метро "Маальбек", на якій стався ще один вибух.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) прогриміли два вибухи. Пізніше вибухи сталися в метрополітені Брюсселя. За останніми даними, загальне число загиблих становить 26 осіб, а кількість поранених - 136.