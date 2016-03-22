Теракти в Брюсселі: поліція заарештувала двох чоловіків неподалік від метро "Маальбек" (фото)
Також отримано відео з камери спостереження в аеропорту, де зафіксовано, ймовірно, одного з терористів.
Брюссельська поліція вже заарештувала двох чоловіків, а також отримала відео з камери спостереження в аеропорту, на якому, ймовірно, зображено смертника, що підірвався потім. Про це повідомляє The Daily Mail.
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Камери спостереження покривають всю територію аеропорту. Зараз поліцейські переглядають записи до і після вибухів і відстежують можливих організаторів теракту.
У правоохоронних органах Бельгії повідомляють, що вже виявили відео, на якому зображено один із смертників незадовго до вибуху.
Також стало відомо, що поліція заарештувала двох осіб в районі Північного вокзалу в Брюсселі, в милі від станції метро "Маальбек", на якій стався ще один вибух.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в аеропорту Брюсселя (Бельгія) прогриміли два вибухи. Пізніше вибухи сталися в метрополітені Брюсселя. За останніми даними, загальне число загиблих становить 26 осіб, а кількість поранених - 136.