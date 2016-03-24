"Жодних поступок": У НАТО розповіли про умови, які Росія висунула в обмін на співпрацю у боротьбі с тероризмом
В НАТО висловили власну готовність до співпраці із Росією у боротьбі з тероризмом на тлі терактів у аеропорту та метро Брюсселя, проте блок відмовляється від "поступок" Москві, зокрема, від відмови посилювати військову присутність на східних кордонах НАТО.
Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, повідомляє DW.
За його словами, Росія пропонує "співпрацювати проти тероризму та завершити наші заходи, які були вжиті у відповідь на агресію проти України", цитує агенція AFP.
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"Ми не робитимемо жодних поступок", - підкреслив він. Вершбоу зауважив, що НАТО притримуватиметься своїх планів щодо розміщення військ у Польші та країнах Балтії через анексію Криму, "яка підірвала основні принципи системи безпеки в Європі".
Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше в Брюсселі стався вибух біля станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу. Внаслідок терактів загинули щонайменше 32 особи, ще 300 людей отримали поранення.