"Жодних поступок": У НАТО розповіли про умови, які Росія висунула в обмін на співпрацю у боротьбі с тероризмом

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Александер Вершбоу, повідомляє DW.

За його словами, Росія пропонує "співпрацювати проти тероризму та завершити наші заходи, які були вжиті у відповідь на агресію проти України", цитує агенція AFP.

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"Ми не робитимемо жодних поступок", - підкреслив він. Вершбоу зауважив, що НАТО притримуватиметься своїх планів щодо розміщення військ у Польші та країнах Балтії через анексію Криму, "яка підірвала основні принципи системи безпеки в Європі".

Як повідомляв УНІАН, вранці 22 березня в аеропорту Брюсселя пролунало два потужних вибухи. Пізніше в Брюсселі стався вибух біля станції метро Мальбек, поблизу кварталу з установами Євросоюзу. Внаслідок терактів загинули щонайменше 32 особи, ще 300 людей отримали поранення.