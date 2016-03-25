У Франції та Німеччині вшанували пам'ять загиблих у катастрофі літака Germanwings

У четвер, 24 березня, виповнився рік трагедії, яку спричинили дії другого пілота Андреаса Лубіца: він закрився у кабіні та навмисне спрямував літак у гору, передає Deutsche Welle.

Закрита церемонія зібрала близько 650 членів родин загиблих та більше ста співробітників Germanwings та її "материнської" компанії Lufthansa. "Ми не можемо применшити тягар цієї катастрофи, проте щонайменше ми можемо бути поруч із родичами загиблих", - цитує агенція Reuters керівника Lufthansa Карстена Шпора.

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Авіаперевізник уже виплатив сотні тисяч євро компенсації сім'ям, однак не всі судові спори вирішені.

Крім того, ушанування пам'яті загиблих пройшло у німецькому місті Гальтерн-ам-Зее, батьківщині групи школярів, які поверталися з програми обміну в Іспанії рейсом Germanwings. У аеропортах Дюссельдорфа та Барселони були відкриті меморіальні дошки.

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Нагадаємо, Airbus A320 бюджетної авіакомпанії Germanwings розбився вдень 24 березня 2015 року у важкодоступному районі Альп. Влада Франції заявила, що жертвами аварії Airbus стали всі без винятку 150 осіб, які перебували на борту. Президент Франції Франсуа Олланд повідомив, що серед пасажирів були громадяни Німеччини, Іспанії та Туреччини.

Згідно з даними чорної скриньки, другий пілот A320 навмисне збільшив швидкість аеробуса під час зниження.