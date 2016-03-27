ЗМІ дізналися про плани "Ісламської держави" організувати теракти в США

09:53, 27 березня 2016
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Лідер підрозділу міжнародної терористичної організації "Ісламська держава" в секторі Газа назвав теракти в Парижі і Брюсселі "репетицією перед тим, що чекає на США".

REUTERS

Заява ватажка, ім'я якого не наводиться, опубліковано в "Твіттері" порталу Israel Breaking. За його словами, теракт в США - це питання часу, передає Lenta.ru.

Читайте такожСША запропонували Бельгії допомогу з обміном інформацією щодо терактів25 березня в Сирії в результаті операції, проведеної міжнародною коаліцією на чолі з США, був убитий другий за значимістю лідер ісламістів. За попередніми даними, мова йде про релігійного лідерова Хаджі Імама, справжнє ім'я якого Абд ар-Рахман Мустафа аль-Кадулі.

15 березня в Білому домі повідомили про смерть одного з ватажків "Ісламської держави" Тархана Батирашвілі, також відомого як Абу Омара аш-Шишані. За словами чиновників, бойовик був поранений в результаті американського авіаудару і згодом помер.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня в Брюсселі прогриміли 3 вибухи, 2 з яких - у міжнародному аеропорту і один на станції метро. Жертвами серії терактів стали понад 30 людей, ще 300 отримали поранення. Відповідальність за напад взяла на себе "Ісламська держава".

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