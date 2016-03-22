У Бельгії розшукують імовірно причетного до терактів чоловіка (фото)

Бельгійська поліція розшукує чоловіка, який може бути причетним до сьогоднішніх вибухів у аеропорту. Про це правоохоронці повідомляють у Twiitter.

"Хто впізнає цього чоловіка?" – сказано у підписі під фотографією.

Раніше бельгійські ЗМІ опублікували фото, на якому видно двох чоловіків, що тримають візки зі своїм багажем. Кадр, за даними видання, взято із камер спостереження в аеропорту. Правоохоронці розглядають версію, що чоловіки у чорному – це смертники, а поряд з ними може бути спільник.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Брюсселі відбулася серія терактів. Зокрема, два вибухи прогриміли в аеропорту, ще один в метро. Федеральний прокурор Бельгії Фредерік Ван Леу офіційно заявив, що три вибухи в Брюсселі були терактами. Він також повідомив, що один з вибухів в аеропорту був здійснений терористом-смертником. За останніми даними, через вибухи загинули 34 людини.