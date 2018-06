Причиною катастрофи Boeing в Ростові могла стати неузгодженість дій пілотів – ЗМІ

Про це пише видання Коммерсантъ.

За даними близького до розслідування джерела, завдяки розшифровці даних параметричного і мовного самописців Boeing, експертам вдалося відновити картину катастрофи.

Так, здійснюючи 19 березня рано вранці вже другу за рахунком спробу приземлитися в аеропорту Ростова-на-Дону, екіпаж рейсу FZ981 був змушений знову відмовитися від посадки. Обидва заходу пілоти, за даними самописців, здійснювали в автоматичному режимі, і щоразу їм заважали погодні умови. Як пише видання, через шквалистий вітер, який до того ж постійно змінював свій напрямок, погано працював так званий автомат тяги Boeing, що забезпечує рух літака по заданій траєкторії зниження або підйому в режимі автопілота.

З урахуванням цієї обставини йти на чергове коло екіпаж вирішив вже в ручному режимі, пише видання. Перебуваючи на висоті близько 270 м і не долетівши при цьому близько 6 км до злітно-посадкової смуги, один з льотчиків натиснув клавішу TOGA (Take off. Go around), яка задає машині команду для відходу на друге коло, і відключив автопілот, узявши керування машиною на себе. В майбутньому підйомі пілотам потрібно було вже самостійно задавати тангаж, або кут нахилу носа літака, орієнтуючись на так звані директорні стрілки на приладі.

Проте екіпаж, як вважають експерти, не врахував специфіку переходу Boeing 737 з режиму посадки в режим набору висоти. Справа в тому, що при заході на смугу під автопілотом лайнер знаходиться в досить складній конфігурації: його кермо висоти відхилене на пікірування, а хвостовий стабілізатор при цьому працює в протилежному напрямку, задираючи ніс машини. Якщо відхід на друге коло відбувається в автоматичному режимі, положення всіх рулів плавно змінює бортовий комп'ютер. У разі ж здійснення цього маневру руками, льотчик інстинктивно тягне штурвал на себе, ставлячи таким чином в положення набору висоти і кермо, і стабілізатор. Кабруючий момент підсилюють закрилки, які прибираються після натискання клавіші TOGA — в результаті Boeing замість плавного набору висоти спрямовується вгору в режимі винищувача.

Пілоти Flydubai, як вважають експерти, через втому або відсутність досвіду цей мимовільний маневр лайнера не розпізнали. Коли ж швидкість літака, який вийшов на закритичні кути атаки, почала стрімко падати, в кабіні стався конфлікт. Керуючий пілот, продовжуючи підйом, спробував набрати швидкість, збільшивши режим роботи двигунів до злітного. Його напарник вважав, що в першу чергу слід опустити ніс Boeing. Він повчав партнера криками "Стій. Куди? Стояти! Стояти!" і одночасно намагався припинити набір висоти, відштовхуючи від себе свій штурвал. В результаті керування літаком, як кажуть фахівці, розірвалося: бортовий комп'ютер Boeing стали отримувати електричні імпульси від всіх маніпуляцій, які здійснюються пілотами на обох штурвалах, які в штатному режимі працюють синхронно.

Екіпаж погодив свої дії лише тоді, коли обидва пілоти відчули негативні перевантаження — відчуття, яке відчуває людина, наприклад, в падаючому ліфті. Однак до цього часу було вже пізно.