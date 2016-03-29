Губернатор Джорджії ветував закон про релігійні свободи

Закон дозволив би релігійним організаціям відмовитися обслуговувати геїв, лесбіянок і трансгендерів, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Аналогічні законопроекти раніше викликали скандали в Індіані, Арканзасі та інших американських штатах.

Раніше Disney, Національна футбольна ліга, Coca-Cola і інші великі компанії погрожували вивести бізнес із штату, якщо закон буде прийнятий. Кілька кінокомпаній також пообіцяли припинити зйомки в Джорджії.

"Я не думаю, що нам потрібна дискримінація для того, щоб захистити релігійні громади в Джорджії", - заявив в результаті Нейтон Діл.

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Автори законопроекту вважають, що законопроект допоможе захистити релігійних людей, які вважають, що обслуговування геїв, лесбіянок і трансгендерів суперечить їхнім переконанням. Він також захистив би священнослужителів, які не хочуть реєструвати одностатеві шлюби.

Критики стверджували, що законопроект дозволить фактично легалізувати дискримінацію і зробить безглуздими норми про захист прав ЛГБТ.