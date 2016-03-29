Названо ім'я викрадача літака EgyptAir

Чоловіка, який захопив сьогодні літак EgyptAir, ідентифікували. Про це з посиланням на державне телебачення Єгипту повідомляє Al Arabiya.

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Повідомляється, що викрадачем виявився 27 або 28-річний єгиптянин Ібрагім Самах. У салоні він сидів на місці 38К.

Нагадаємо, вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходились 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Влада Кіпру ведуть переговори з захопили єгипетський літак.

Breaking: all passengers have been released except 5 foreigners and cabin crew - via @pzf #egyptair - @airlivenet Опубліковано RadarBox24.com29 березень 2016 р.

Як повідомляють деякі ЗМІ, на борту захопленого літака поки залишаються четверо іноземців та 7 членів екіпажу.

За даними Al Arabiya, люди виходять з літака самі, без видимих травм. Багато з них взяли з собою ручну поклажу. За останніми даними, всього літак покинули 56.Визволені пасажири сіли в автобус, їх повезуть в будівлю аеропорту.