Пілотові викраденого в Єгипті літака погрожував пасажир з поясом смертника, кілька людей звільнено (фото)

Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство цивільної авіації Єгипту.

Пасажир наказав пілотові посадити літак у Ларнаку.

Також повідомляє, що викрадач дозволив кільком людям покинути літак.

За деякими даними, звільнено 20 осіб.

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Вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу.

Влада Кіпру веде переговори з викрадачами.