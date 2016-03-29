Пілотові викраденого в Єгипті літака погрожував пасажир з поясом смертника, кілька людей звільнено (фото)
10:26, 29 березня 2016Світ
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Пілотові захопленого пасажирського літака авіакомпанії ЕgyptAir погрожував пасажир з поясом смертника.
REUTERS
Про це повідомляє Reuters з посиланням на міністерство цивільної авіації Єгипту.
Пасажир наказав пілотові посадити літак у Ларнаку.
Також повідомляє, що викрадач дозволив кільком людям покинути літак.
За деякими даними, звільнено 20 осіб.
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Вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу.
Влада Кіпру веде переговори з викрадачами.
REUTERS
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