Поліція затримала викрадача літака EgyptAir

Про це повідомило в твіттері міністерство закордонних справ Кіпру, пише Слон.

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Пасажири і члени екіпажу, що залишалися на борту захопленого Airbus A320, покинули лайнер в кілька етапів. Один з них втік через кабіну пілотів.

Нагадаємо, вранці стало відомо про захоплення пасажирського літака, що летів з єгипетської Олександрії в Каїр. За уточненими даними, на борту знаходилися 55 пасажирів і 7 членів екіпажу. Майже всі вони були незабаром звільнені. Влада Кіпру веде переговори з захопниками єгипетського літака.