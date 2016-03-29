США і союзники завдали чотири авіаудари по позиціях бойовиків ІДІЛ в Іраку

США та їх союзники здійснили чотири авіаудари по позиціях бойовиків ІДІЛ в Іраку.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані штабу коаліції.

Авіація союзників чотирма ударами з повітря в районі трьох міст в Іраку знищила казарму і бункер бойовиків, п'ять місць збору бойовиків і пригнічено позицію кулеметників "Ісламської держави".

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Як повідомляв УНІАН, раніше урядові сили Іраку за підтримки шиїтських воєнізованих формувань і авіаударів США 1 березня, почали наступ, мета якого - відновлення контролю над регіоном на північ від Багдада, захопленого бойовиками ІД, і посилення присутності навколо Мосула.