США і союзники завдали чотири авіаудари по позиціях бойовиків ІДІЛ в Іраку
15:46, 29 березня 2016Світ
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Знищено казарму і бункер терористів, п'ять місць збору бойовиків і пригнічена позиція кулеметників "Ісламської держави".
REUTERS
США та їх союзники здійснили чотири авіаудари по позиціях бойовиків ІДІЛ в Іраку.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані штабу коаліції.
Авіація союзників чотирма ударами з повітря в районі трьох міст в Іраку знищила казарму і бункер бойовиків, п'ять місць збору бойовиків і пригнічено позицію кулеметників "Ісламської держави".
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Як повідомляв УНІАН, раніше урядові сили Іраку за підтримки шиїтських воєнізованих формувань і авіаударів США 1 березня, почали наступ, мета якого - відновлення контролю над регіоном на північ від Багдада, захопленого бойовиками ІД, і посилення присутності навколо Мосула.
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