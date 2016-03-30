Пілот EgyptAir розповів подробиці захоплення літака
Командир Airbus A320 авіакомпанії Egypt Air Амр Гамаль розповів подробиці викрадення літака. За його словами, про захоплення стало відомо із записки, яку передав пілотам один з пасажирів.
Викрадач по імені Сейф ад-Дін Мустафа не міг визначитися, в яку країну направити літак: він вимагав летіти в Грецію, Туреччину або на Кіпр. "Палива вистачило б тільки до Кіпру, про що я і повідомив йому", - розповів Амр Гамаль, передає ТАСС. Інших вимог, за словами командира літака, єгиптянин не висував.
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За словами пілота, він побачив на моніторі, що на поясі у викрадача закріплено щось схоже на вибухівку. Пізніше з'ясувалося, що пристрій виявився муляжем, який єгиптянин змайстрував під час польоту.
Другий пілот, у свою чергу, зазначив, що члени екіпажу намагалися поводитися зі злочинцем "максимально обережно": вони намагалися його заспокоїти, пропонували чай і каву. Сам Сейф ад-Дін Мустафа, як повідомлялося, уважно стежив за публікаціями про себе в ЗМІ.
Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс за маршрутом Олександрія-Каїр, був захоплений вранці 29 березня. На вимогу терориста екіпаж розвернув літак і здійснив посадку в аеропорту Ларнаки. На борту перебувала 81 людина, більшість з них - єгиптяни. Серед пасажирів були громадяни США, Великобританії, Італії, Ірландії і Нідерландів.
Після переговорів чоловік здався владі. За словами прем'єр-міністра Єгипту Шерифа Ісмаїла, мотиви зловмисника поки неясні. "В деякі моменти він просив зустрічі з представником Євросоюзу, в інші - відправитися в інший аеропорт, але конкретних вимог не було", - сказав глава єгипетського уряду.