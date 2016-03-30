Пілот EgyptAir розповів подробиці захоплення літака

Викрадач по імені Сейф ад-Дін Мустафа не міг визначитися, в яку країну направити літак: він вимагав летіти в Грецію, Туреччину або на Кіпр. "Палива вистачило б тільки до Кіпру, про що я і повідомив йому", - розповів Амр Гамаль, передає ТАСС. Інших вимог, за словами командира літака, єгиптянин не висував.

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За словами пілота, він побачив на моніторі, що на поясі у викрадача закріплено щось схоже на вибухівку. Пізніше з'ясувалося, що пристрій виявився муляжем, який єгиптянин змайстрував під час польоту.

Другий пілот, у свою чергу, зазначив, що члени екіпажу намагалися поводитися зі злочинцем "максимально обережно": вони намагалися його заспокоїти, пропонували чай і каву. Сам Сейф ад-Дін Мустафа, як повідомлялося, уважно стежив за публікаціями про себе в ЗМІ.

Airbus A320 авіакомпанії EgyptAir, що виконував рейс за маршрутом Олександрія-Каїр, був захоплений вранці 29 березня. На вимогу терориста екіпаж розвернув літак і здійснив посадку в аеропорту Ларнаки. На борту перебувала 81 людина, більшість з них - єгиптяни. Серед пасажирів були громадяни США, Великобританії, Італії, Ірландії і Нідерландів.

Після переговорів чоловік здався владі. За словами прем'єр-міністра Єгипту Шерифа Ісмаїла, мотиви зловмисника поки неясні. "В деякі моменти він просив зустрічі з представником Євросоюзу, в інші - відправитися в інший аеропорт, але конкретних вимог не було", - сказав глава єгипетського уряду.