Обама закликав РФ до переговорів зі скорочення ядерних озброєнь, у Держдумі пропонують спершу відновити стосунки

Про це лідер США написав у власному матеріалі в The Washington Post, повідомляє РБК.

За словами Обами, незважаючи на певний прогрес у сфері скорочення ядерних озброєнь, він «перший повинен визнати, що є ще незакінчені справи».

«Беручи до уваги порушення договору про РСМД (з боку Росії), ми як і раніше закликаємо Росію повністю виконувати свої зобов'язання», - заявив Обама.

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Він підкреслив, що поділяє думку військового керівництва країни про те, що «масивний ядерний арсенал США рівня холодної війни» не підходить для сучасних загроз.

«Сполучені Штати і Росія, які разом володіють понад 90% світової ядерної зброї, повинні провести переговори з метою подальшого скорочення наших арсеналів», - зазначив Обама.

Тим не менш, він підкреслив, що США і Росія «продовжують шлях щодо виконання зобов'язань за договором про СНО» і, таким чином, «до 2018 року кількість розгорнутих американських і російських ядерних боєголовок буде на найнижчому рівні з 1950 року».

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«Навіть зараз, коли США підтримують безпечний, надійний і ефективний ядерний арсенал для стримування будь-якого супротивника і забезпечення безпеки наших союзників, я скоротив число і роль ядерних озброєнь в нашій стратегії національної безпеки», - заявив Обама.

У свою чергу голова комітету Держдуми з міжнародних справ Олексій Пушков на своїй сторінці у Twitter назвав цей заклик порожнім і зазначив, що США необхідно налагодити відносини з Росією.

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«США повинні спершу відновити зруйновані Обамою відносини з Росією, а потім вже пропонувати нам переговори щодо ядерної зброї. Зараз його заклик порожній», - написав Пушков.