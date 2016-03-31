ЗМІ: Кім Чен Ин, який загрожував спопелити Манхеттен, прийняв гуманітарну допомогу від США

Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.

Повідомляється, що влада КНДР, яка ще недавно погрожувала спопелити Манхеттен, прийняла ліки для лікування туберкульозу від американської неурядової організації «Фонд імені Юджина Белла». Доставка медикаментів відбувалася в максимально прихованому режимі.

«Ми хотіли б висловити особливу вдячність усім тим, хто допоміг це здійснити», - заявили співробітники організації.

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Представник північнокорейської держави в посольстві Лондона відмовився від коментарів для The Telegraph.

Близько 5% жителів Північної Кореї заражені туберкульозом, повідомляє видання. За деякими даними, в минулому році смертельно небезпечна хвороба забрала життя п'яти тисяч людей. У 2010 році організація Amnesty International випустила доповідь, в якій говорилося, що до спалаху захворювання призвело загальне погіршення стану здоров'я та якості послуг охорони здоров'я, а також проблеми з харчуванням.

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Раніше повідомлялося, що уряд КНДР закликає своїх громадян готуватися до голоду і важкої економічної ситуації.