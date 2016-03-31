ЗМІ: Кім Чен Ин, який загрожував спопелити Манхеттен, прийняв гуманітарну допомогу від США
Агресивна позиція влади Північної Кореї по відношенню до США не завадила лідеру країни Кім Чен Ину прийняти гуманітарну допомогу від американської організації.
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на The Telegraph.
Повідомляється, що влада КНДР, яка ще недавно погрожувала спопелити Манхеттен, прийняла ліки для лікування туберкульозу від американської неурядової організації «Фонд імені Юджина Белла». Доставка медикаментів відбувалася в максимально прихованому режимі.
«Ми хотіли б висловити особливу вдячність усім тим, хто допоміг це здійснити», - заявили співробітники організації.
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Представник північнокорейської держави в посольстві Лондона відмовився від коментарів для The Telegraph.
Близько 5% жителів Північної Кореї заражені туберкульозом, повідомляє видання. За деякими даними, в минулому році смертельно небезпечна хвороба забрала життя п'яти тисяч людей. У 2010 році організація Amnesty International випустила доповідь, в якій говорилося, що до спалаху захворювання призвело загальне погіршення стану здоров'я та якості послуг охорони здоров'я, а також проблеми з харчуванням.
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Раніше повідомлялося, що уряд КНДР закликає своїх громадян готуватися до голоду і важкої економічної ситуації.