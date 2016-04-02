Австрія готова використати війська, щоби зупинити мігрантів

Міністр оборони Австрії Ханс Петер Доскоцил заявив німецькій газеті Die Welt, що військові будуть задіяні разом з поліцією біля перевалу Бреннер, повідомляє Російська служба ВВС.

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Він заявив, що ці заходи необхідні, оскільки зовнішні кордони ЄС недостатньо захищені.

Через перевал Бреннер проходить один з маршрутів для мігрантів, які намагаються потрапити на північ Європи. Минулого року тисячі мігрантів, які припливли на човнах на південь Італії, проникли на територію Австрії саме через Бреннер.

Нагадаємо, що з 4 квітня, згідно з досягнутими домовленостями з ЄС, біженців, які з 20 березня по турецькій території нелегально дісталися до Греції, почне приймати назад Туреччина. Зараз - після закриття для біженців так званого "балканського маршруту", який виводив їх до Австрії та Німеччини - в Греції накопичилося близько 52 тисяч біженців. З них 11 тисяч розташувалися біля пункту пропуску Індомені на грецько-македонському кордоні.

Разом з тим, організація охорони кордонів ЄС Frontex попередила, що для належного виконання обов'язків їй не вистачає персоналу. "Країни-члени ЄС погодили напрямок лише 700 співробітників і 44 експертів з питань реадмісії", - сказала прес-секретар Frontex в коментарі Welt am Sonntag. Проте, в середині березня організація просила надати 1500 поліцейських і 50 експертів з реадмісії.