Артилерійські обстріли в Нагірному Карабасі тривають – ЗМІ

Як повідомляє Радіо Свобода, Міністерство оборони Азербайджану в ранковому зведенні із зони бойових дій повідомляє про 121 випадок порушення перемир’я вірменською стороною впродовж минулої доби. За цими даними, вірменські сили застосовують міномети калібрів 60, 82 та 120 міліметрів. Азербайджанські військові також інформують, що завдали 125 обстрілів у відповідь.

Водночас, речник Міністерства оборони Вірменії Арцрун Ованесян цитує на своїй сторінці у Facebook повідомлення "армії оборони Нагірного Карабаху", згідно з яким, уночі 4 квітня азербайджанська сторона продовжила мінометні та артилерійські обстріли передових позицій і вірменських населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

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Особливо інтенсивний обстріл із застосуванням ракетних систем залпового вогню "Град" та 152-міліметрової артилерії, за цим повідомленням, розпочався о 7.00 за місцевим часом на південно-східному і північно-східному напрямках.

Ситуація у Нагірному Карабасі різко загострилася у ніч на суботу, 2 квітня. І вірменська, і азербайджанська сторона звинуватили одна одну у наступі із застосуванням важкого озброєння. Президент Вірменії Серж Саргсян повідомив про загибель 18 етнічних вірменських солдатів внаслідок обстрілів. Влада Азербайджану заявила про 12 загиблих солдатів та одного цивільного.

3 квітня Міністерство оборони Азербайджану заявило, що Баку припиняє в односторонньому порядку воєнні дії в зоні карабаського конфлікту.

Нагірний Карабах, населений переважно вірменами, оголосив про вихід зі складу Азербайджану у 1991 році. Це призвело до збройного конфлікту, під час якого Азербайджан втратив контроль над територією, загинуло близько 30 тис. осіб. Нині сили, до складу яких входять етнічні вірмени, контролюють не лише територію Нагірного Карабаху, а й панівні висоти навколо цього регіону. Таким чином, Азербайджан не має фактичної влади приблизно над п’ятою частиною території, яка юридично належить цій державі.