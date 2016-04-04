Прес-служба британського прем'єра відмовилася коментувати "панамські документи"

Відповідаючи на питання журналістів, чи інвестує зараз сім'я Кемерона у офшорний фонд, представник прем'єра заявила, що "це його особиста справа", передає Бі-бі-сі. Вона також нагадала, що Кемерон "вжив низку заходів для боротьби з ухиленням від сплати податків".

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Раніше Служба з податків і митних питань Великобританії повідомила, що уряд запросив у Міжнародного консорціуму журналістів-розслідувачів документи, в яких згадується ім'я Кемерона-старшого і має намір ретельно їх перевірити.

Мова йде про документи панамської офшорної компанії Mossack Fonseca, опубліковані консорціумом 3 квітня. У них говорилося, що Іен Кемерон очолював створений в 1980-х роках офшорний фонд, через який ухилялися від оподаткування заможні британці.

Крім згадки Кемерона-старшого, документи містять інформацію про сумнівні угоди ще кількох колишніх і нинішніх британських парламентаріїв, а також спонсорів Консервативної партії, яку представляє Девід Кемерон.

Серед іншого,в документах містяться дані про офшорні компанії, пов'язані з сім'ями і сподвижниками Хосні Мубарака в Єгипті, Башара Асада в Сирії, Петра Порошенка в Україні і Володимира Путіна в Росії.