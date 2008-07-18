Голова МЗС Німеччини: у абхазському конфлікті - тупикова ситуація

Президент Грузії Михайло СААКАШВІЛІ підтверджує непохитну волю грузинського керівництва вирішити конфлікт в Абхазії виключно мирним шляхом.

"Підтверджую непохитну волю мирно врегулювати цей конфлікт. Ми працюємо над деталями плану цього врегулювання разом із США та Євросоюзом", - сказав М.СААКАШВІЛІ вчора на спільній прес-конференції в Батумі після переговорів з главою МЗС Німеччини Франком-Вальтером ШТАЙНМАЄРОМ.

Глава грузинської держави подякував уряду Німеччини за "адекватне і швидке" реагування і підключення до проблеми грузино-абхазького врегулювання, передає ІА «Новості-Грузія».

"До цього ми і прагнули, коли вимагали інтернаціоналізації переговорного процесу", - підкреслив президент.

М.СААКАШВІЛІ відмітив, що конфлікти 20 століття повинні вирішуватися в 21 столітті "сучасними європейськими методами".

У свою чергу, глава МЗС Німеччини ще раз підтвердив офіційну позицію своєї країни і сказав, що Німеччина підтримує територіальну цілісність Грузії і вважає Абхазію її невід`ємною частиною.

"У цьому конфлікті зараз склалася тупикова ситуація, і ми повинні прикласти максимум зусиль, щоб в короткі терміни вийти з нього", - сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЄР.

Він підкреслив, що для цього необхідно між конфліктуючими сторонами - грузинами і абхазами - налагодити систематичний прямий діалог.

"Завтра я їду в Сухумі за тим, щоб переконати тих, з ким вестиму переговори, в необхідності прямого діалогу", - сказав Ф.-В.ШТАЙНМАЄР.

При цьому німецький дипломат відзначив, що відразу вирішити грузино-абхазький конфлікт буде неможливо.

"Але Німеччина і я, відповідно, хочемо внести до врегулювання цього конфлікту свій внесок", - відзначив він.

У п`ятницю вранці глава МЗС Німеччини з Батумі вилетить в Сухумі.