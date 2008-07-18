Дружина Саркозі офіційно вибачилася перед Токіо
Бруні співала "Наче не було нічого"
Дружина президента Франції Карла Бруні офіційно вибачилася перед Токіо за те, що не приїхала зі своїм чоловіком Ніколя Саркозі на саміт "вісімки" на острові Хоккайдо. Свої роз`яснення вона виклала в посланні дружині прем`єра Японії, - Кіоко.
За словами К.Бруні, вона не поїхала на Хоккайдо через крайню зайнятість у зв`язку з випуском нового альбому своїх пісень "Наче не було нічого". Минулого тижня він посів 3-е місце у французькому національному хіт-параді, передає радіостанція "Маяк".
Колишня модель і співачка К.Бруні відома своїми нестандартними вчинками. Від поїздки до Японії вона відмовилася безпосередньо напередодні саміту без пояснення причин. Такий крок викликав хвилю домислів, включаючи чутки про погіршення її відносин з чоловіком.
Дружини і чоловіки лідерів "вісімки" зазвичай супроводжують їх на щорічні саміти. Проте в цьому правилі допускаються і виключення. Наприклад, на нараду на Хоккайдо, окрім знаменитої К.Бруні, не приїхали також менш відомі чоловік канцлера Німеччини Ангели Меркель та дружина італійського прем`єра Сильвіо Берлусконі.