Європейці щороку витрачають 24 мільярди євро на наркотики - звіт
Громадяни країн Євросоюзу щорічно витрачають близько 24 млрд євро на заборонені наркотичні речовини.
Про це йдеться у доповіді Європолу і Центру ЄС з моніторингу за наркотиками EMCDDA, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.
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Повідомляється, що наркобізнес є одним з найприбутковіших видів діяльності кримінальних груп. Аналітики відзначають, що в незаконній діяльності злочинцями все частіше використовуються сучасні методи - захищені мережі і цифрові валюти.
"Незаконне виробництво і незаконний оборот наркотиків залишається одним з найбільших і найбільш інноваційних кримінальних ринків в Європі", заявив директор Європолу Роб Уейнрайт.
У дослідженні також йдеться про те, що в Європу наркотики потрапляють через нові шляхи – зокрема, героїн все частіше постачається через країни Південного Кавказу.
Європол при цьому закликав країни ЄС до кооперації, щоб знешкодити злочинні мережі, пов'язані з постачаннями наркотиків.
Зокрема, за словами Уейнрайта, важливе узгоджене прикордонне співробітництво між країнами з метою протидії контрабанді наркотиків.