Європейці щороку витрачають 24 мільярди євро на наркотики - звіт

Про це йдеться у доповіді Європолу і Центру ЄС з моніторингу за наркотиками EMCDDA, повідомляє "ЄвроПравда" з посиланням на Reuters.

Читайте такожУ Польщі затримали рекордну партію кокаїну: 178 кілограмів вартістю 27 мільйонів євро (фото)

Повідомляється, що наркобізнес є одним з найприбутковіших видів діяльності кримінальних груп. Аналітики відзначають, що в незаконній діяльності злочинцями все частіше використовуються сучасні методи - захищені мережі і цифрові валюти.

"Незаконне виробництво і незаконний оборот наркотиків залишається одним з найбільших і найбільш інноваційних кримінальних ринків в Європі", заявив директор Європолу Роб Уейнрайт.

У дослідженні також йдеться про те, що в Європу наркотики потрапляють через нові шляхи – зокрема, героїн все частіше постачається через країни Південного Кавказу.

Європол при цьому закликав країни ЄС до кооперації, щоб знешкодити злочинні мережі, пов'язані з постачаннями наркотиків.

Зокрема, за словами Уейнрайта, важливе узгоджене прикордонне співробітництво між країнами з метою протидії контрабанді наркотиків.