Перемоги Сандерса на праймеріз у США не є обнадійливими - експерт

Про це в Інституті Горшеніна на круглому столі "Президентська кампанія у США: тенденції, прогнози та вплив на американсько-українські відносини" сказав директор політичних програм Інституту Євген Курмашов, повідомляє LB.

"Багато штатів Хілларі програні, і електоральна хвиля Сандерса, яку він здійснив за останні два тижні, перекрила електоральну хвилю, яка була у Хілларі Клінтон, коли вона виграла близько семи штатів поспіль. Безумовно, якась нервозність в кампанії Клінтон присутня", - сказав він.

Курмашов підкреслив, що в Клінтон є досить великий антирейтинг навіть серед прихильників Демократичної партії, і завданням Сандерса було залучити ці голоси до себе. "І сьогодні ми бачимо, що Берні Сандерс демонструє дуже непогані показники, веде досить популістську, ліву кампанію. Кампанія Берні Сандерса має характер флеш-мобу як електорального, так і фінансового. Тому що в певний момент йому вдалося втягнути досить велику кількість виборців в авантюру "перекинь Хілларі Клінтон". Це суть виборчої кампанії Сандерса", - вважає експерт.

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"Але, напевно, не слід обнадіюватися цими електоральними перемогами Сандерса. У партійної еліти демократів є величезна кількість інструментів, завдяки яким вони можуть нівелювати будь-який результат будь-якого кандидата, який кидає виклик Хілларі Клінтон, з приводу якої сьогодні вже існує внутрішньопартійний консенсус. Еліти вже домовилися, що вона влаштовує", - додав Курмашов.

Він привів у приклад штат Вісконсін, де Сандерс переміг з невеликою перевагою. "Начебто перемога, начебто багато слів і переможних картинок, але з точки зору сухого рахунку делегатів Хілларі Клінтон не дуже серйозно втратила конкретно у Вісконсині. І таку картину ми бачимо практично по всіх штатах. Берні Сандерс виграє, отримує свою частину делегатів, але потім велика кількість суперделегатів, які представляють партійну еліту, все одно стають на бік Хілларі Клінтон практично стовідсотково", - зазначив експерт.

За його словами, єдиний важливий момент для Клінтон полягає в тому, щоб випередити Сандерса за підсумками праймеріз без урахування цих суперделегатів.

Експерт також зазначив, що найбільш критичну точку кампанія Хілларі Клінтон пройде 19 квітня, коли праймеріз Демократичної партії відбудуться в штаті Нью-Йорк. "Безумовно, новини, які Клінтон отримує з Нью-Йорка від своїх соціологів, не можуть її радувати. Нью-Йорк - це базовий для демократів електоральний регіон, must-win для будь-якого кандидата-демократа. До того ж, Хілларі Клінтон багато років була сенатором від штату, і її програш Берні Сандерсу тут дійсно може дестабілізувати її кампанію і відправити її в круте піке, з якого дуже складно вибратися. Враховуючи, що однією з цілей активностей Сандерса сьогодні є розхитування позиції супер-делегатів, які мають право змінювати свою позицію до з'їзду, програш Клінтон в Нью-Йорку буде найбільшим подарунком, про який тільки міг мріяти штаб Сандерса. Навіть якщо це буде перемога у кілька десятих відсотка", - сказав директор політичних програм Інституту Горшеніна.

При цьому Курмашов додав, що Клінтон як і раніше зберігає кращі шанси на перемогу в ключових штатах, що залишилися, як Нью-Йорк, Пенсільванія, Каліфорнія і Нью-Джерсі.