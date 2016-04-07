Путін розповів, чим відрізняються "духовні скрепи" росіян від європейських цінностей
17:58, 07 квітня 2016Світ
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Президент Росії Володимир Путін в ході третього медіафоруму регіональних і місцевих ЗМІ «Правда і справедливість», який проходить в Санкт-Петербурзі, «попрацював» перекладачем.
REUTERS
Про це повідомляє «Газеты.Ru».
Один з учасників форуму запитав Путіна, у чому національна ідея Росії.
Відповісти на це питання взявся німецький журналіст. Він почав говорити німецькою, в цей момент Путін почав перекладати його слова.
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За словами німецького журналіста, для нього було дивно, чому представник Росії запитує про національні цінності Росії, які, на його думку, полягають у цінності сім'ї і віри.
Між тим сам Путін, відповідаючи на питання про національну ідею, назвав патріотизм однією з складових російської самосвідомості, підкресливши, що росіяни, на відміну від європейців, не втратили це почуття.
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