У Росії пропонують стимулювати доносчиків новою статтею у КК

По ідеї законодавців, повинно переслідуватися неповідомлення про злочини терористичної спрямованості (захоплення заручників, викрадення літака), а також злочини, направлені проти влади (заколот, насильницьке захоплення влади), передає Російська служба ВВС.

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Замовчування про вчинені або заплановані злочини такого роду повинно каратися аж до позбавлення волі на три роки, йдеться в законопроекті.

У документі пропонується не вважати кримінальним діянням неповідомлення про злочинчоловіка або близького родича.

Зараз в КК є стаття "Приховування злочину" - вона поширюється тільки на особливо тяжкі злочини.

Стаття "Недонесення" існувала в Кримінальному кодексі РРФСР.