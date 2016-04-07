У Росії пропонують стимулювати доносчиків новою статтею у КК
Депутат Держдуми Ірина Ярова і член Ради Федерації Віктор Озеров запропонували повернути в Кримінальний кодекс статтю "Неповідомлення про злочин" і внесли в нижню палату відповідний законопроект.
По ідеї законодавців, повинно переслідуватися неповідомлення про злочини терористичної спрямованості (захоплення заручників, викрадення літака), а також злочини, направлені проти влади (заколот, насильницьке захоплення влади), передає Російська служба ВВС.
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Замовчування про вчинені або заплановані злочини такого роду повинно каратися аж до позбавлення волі на три роки, йдеться в законопроекті.
У документі пропонується не вважати кримінальним діянням неповідомлення про злочинчоловіка або близького родича.
Зараз в КК є стаття "Приховування злочину" - вона поширюється тільки на особливо тяжкі злочини.
Стаття "Недонесення" існувала в Кримінальному кодексі РРФСР.